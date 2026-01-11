LA Knight viaja a Alemania y podría reaparecer en TV

En el mes de diciembre en Monday Night RAW, LA Knight sufrió una derrota ante Logan Paul y fue agredido brutalmente en un ataque de tres contra uno debido a la presencia de Bron Breakker y Bronson Reed. Después, fue emboscado de nuevo tras bastidores al terminar el programa, lo que llevó a los fans a especular sobre su futuro inmediato, aunque después se pudo conocer que esta situación sería parte de una historia en curso para la «Megaestrella», quien todavía no hace su retorno a las pantallas.

► LA Knight buscará el desquite con The Vision

LA Knight podría estar preparándose para regresar a la televisión de la WWE antes de lo esperado, y nuevos detalles sugieren que podría aparecer esta misma semana, ya que según un informe reciente de Fightful Select, Knight tenía previsto viajar a Alemania antes de WWE Monday Night Raw el 11 de enero de 2026, que se transmitirá en directo desde el PSD Bank Dome en Düsseldorf.

Si bien no se pudo confirmar si Knight está oficialmente previsto para aparecer en el programa, se señaló que la WWE rara vez envía talentos al extranjero en medio de una gira europea sin un propósito específico, lo que indica que algo podría estar gestándose. Esto surge tras un informe anterior que afirmaba que el regreso de Knight podría producirse tan pronto como en Raw el 5 de enero en Brooklyn, aunque eso no sucedió.

Para complementar un poco con la anterior afirmación, LA Knight fue recientemente incluido internamente en la lista para la semana del Royal Rumble en Arabia Saudita, lo que sugiere que la WWE lo tiene previsto para su regreso justo antes del inicio de la ruta a WrestleMania, y se podría estar anunciando la presencia del luchador en el evento que se llevará a cabo este 31 de enero.