LA Knight tuvo accidente de tráfico

En una interesante noticia, y realmente, una noticia de un estilo muy poco común en los últimos años, se ha podido saber que la Superestrella WWE, LA Knight, se vio involucrado en un accidente de tránsito en la tarde de ayer sábado 28 de diciembre de 2024.

El mismo ocurrió cuando LA Knight se desplazaba en un carro de alquiler rumbo a Baltimore, Maryland, la tarde-noche del pasado sábado.

LA Knight fue quien reveló la noticia en una promo en Baltimore. Según contó, estaba conduciendo por la Interestatal 70 rumbo a esta ciudad, cuando se vio involucrado en «un pequeño choque». LA Knight dijo que «alguien decidió chocar su auto».

El luchador terminó llamando a la compañía de alquiler de su automóvil y reveló que cuando le preguntaron si podía quedarse en la escena del accidente, LA Knight respondió: «NO, NO, ¡tengo que ir a Baltimore!», lo que causó una ovación de los aficionados.

Tras esta promo, LA Knight venció a Santos Escobar. Este es el video con el momento de la promo del ex Campeón de los Estados Unidos WWE:

LA Knight was involved in a car accident on the highway, but that didn’t stop him from attending the WWE Holiday event in Baltimore, MD tonight

pic.twitter.com/uKxoTQ33c1

— ⭐️ (@LAKnightsGame) December 29, 2024