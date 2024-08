«The Megastar» LA Knight pronuncia sus primeras palabras como nuevo Campeón de Estados Unidos de WWE después de destronar a Logan Paul en SummerSlam 2024.

► LA Knight, nuevo Campeón de Estados Unidos

«Era muy esperado. No sé si alguien pudo leer los labios ahí afuera, pero la mayoría de las cosas que estaba diciendo probablemente no se pueden decir ahora mismo porque eran muchas cosas como ‘¡jodidamente bien!’ y cosas así. Era muy esperado, y hablas sobre el hecho de que tal vez era muy esperado, tal vez es justo a tiempo. No lo sé, pero en este momento, se siente como el momento adecuado para mí.

«Porque creo que mucha gente, miras el invierno, veo las conversaciones y la gente dice, ‘No sé, creo que LA Knight se ha perdido la oportunidad.’ ¿Ahora se siente así? Porque creo que anoche, cuando salí y todos se levantaron, gritando ‘LA Knight,’ nuevo Campeón de los Estados Unidos, solo estamos empezando desde aquí.

«Solo estaba buscanod el título, así que no importaba si era Logan Paul, cualquier otra persona caminando con él. Quiero esto, ahora lo tengo. Pero en este momento, para mí, hablé sobre 2023 siendo la fundación. 2024 ahora es el momento de empezar a construir ese legado, empezar a construir eso, llamémoslo la leyenda de LA Knight.»

¿Qué opinas de la coronación de LA Knight en SummerSlam?

