LA Knight sorprendió a fan en su cumpleaños 27

Sin duda alguna, LA Knight se ha convertido en una de las Superestrellas WWE más queridas por el público. No por nada su apodo es La Megaestrella. Y, recientemente, sorprendió a un fan de vieja data de WWE llamado Derek Baker.

El joven, con síndrome de down, se encontraba yendo a casa después de dos grandes noches de WrestleMania 40, y estaba a la par celebrando su cumpleaños número 27 y se sorprendió cuando pudo compartir con nada más y nada menos que una de sus figuras de la lucha libre profesional, el buen LA Knight.

Ambos viajaron rumbo al aeropuerto, aparentemente, pero lo genial fue que compartieron un momento increíble. Derek pudo hasta ayudar a su ídolo a cargarle las maletas en el metro en el que viajaban, Así fue el momento en donde ambos se encontraron:

WWE super fan Derek Baker’s 27th birthday was made even more special when he met LA Knight & made sure the megastar sat next to him on the bus!

Such a wonderful, heartwarming moment seeing him so happy & excited.🥹

Thanks for being part of the #YEAHRevolution, Derek!! pic.twitter.com/qzDgI23vnX

— The YEAH! Revolution (@YEAHRevolution_) April 17, 2024