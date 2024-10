LA Knight: «Siempre quiero más, estoy hambriento»

En el mejor momento de su carrera, en WWE, siendo el Campeón de Estados Unidos… «The Megastar» LA Knight no se duerme en los laureles. Pudimos hacernos una idea cuando dijo que debutar en WrestleMania durante la edición 40 fue «otro día en la oficina» o que en la 41 quiere enfrentar a Cody Rhodes o Gunther. Pero para ponerlo todavía más en claro vamos con sus recientes declaraciones en Beef Vegan.

► LA Knight siempre tiene hambre

«Estamos hablando de una vindicación total, de un completo ‘se los dije’ [risas]. Al mismo tiempo, hay que tener un poco de humildad por todo el camino que hubo que recorrer y el tiempo que tomó llegar hasta aquí. Así que no me lo tomo todo con ego. ¿Lo estoy disfrutando? Esa es otra buena pregunta. A veces sí, a veces no [risas], siendo honesto, pero estoy haciendo lo mejor que puedo para disfrutar todo esto, porque es difícil hacerlo cuando estás acostumbrado a estar en la lucha constante. Para mí, sigo en la pelea. Sigo peleando por ganarme mi lugar, y bueno, soy el Campeón de los Estados Unidos ahora mismo, así que tengo un lugar bastante bueno, pero quiero más. Estoy hambriento, y el chico tiene que comer.»

El siguiente logro de LA Knight va a ser retener con éxito el título contra Andrade y Carmelo Hayes en una triple amenaza en Crown Jewel. Los dos retadores están en un muy buen momento y bien podrían salir del evento premium victoriosos. El campeón ya los ha derrotado a ambos en combates titulares pero no al mismo tiempo como tendrá que hacer en Arabia Saudí. Será además su quinta defensa y si la consigue se estará acercando a los 100 días de reinado.

¿Qué opinas del presente de LA Knight en WWE?

