LA Knight se robó la victoria a CM Punk contra Jimmy y Jey Uso

Una noche llena de tensión y ambición se vivió en WWE RAW, cuando CM Punk, LA Knight y Jey Uso se enfrentaron en un intenso intercambio verbal, pues los tres buscan una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Pesado que posee Seth Rollins. Sin embargo, la situación se salió de control cuando Jimmy Uso apareció para respaldar a su hermano, desatando un ataque conjunto contra Punk y Knight.

Ante el caos, la gerencia de RAW pactó un combate de parejas entre The Usos y el improvisado equipo de CM Punk y LA Knight. Desde el arranque, la acción fue intensa: Punk y Knight atacaron a los samoanos antes de que sonara la campana. A pesar de su aparente falta de química, los dos lograron mantener el control durante gran parte del encuentro.

En los momentos finales, CM Punk tenía a Jey Uso a punto de ser derrotado tras un GTS, pero LA Knight le robó el relevo sin previo aviso. Aprovechando que Jey estaba noqueado, el “Megastar” ingresó al cuadrilátero y cubrió al samoano para apuntarse la victoria. Punk observó sorprendido mientras Knight celebraba solo en la rampa, dejando claro que su ambición no tiene límites.

JEY USO SPEARS CM PUNK BUT HE WASTES TIME DEALING WITH LA KNIGHT CM PUNK TAKES ADVANTAGE WITH THE GTS LA KNIGHT TAGS HIMSELF IN AND GETS THE PIN!#WWERAW pic.twitter.com/FDjAkgxdEJ — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) October 7, 2025

¿Qué pasará con LA Knight y el Campeonato Mundial?

Con esta victoria, LA Knight se coloca como el principal candidato a retar a Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Pesado. Sin embargo, su actitud egoísta podría generar tensiones con CM Punk, quien también busca la misma oportunidad. Todo apunta a que la rivalidad entre ambos apenas comienza y podría definir al próximo contendiente número uno en las próximas semanas de RAW.