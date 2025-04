El talentoso luchador de WWE, LA Knight, actual Campeón de los Estados Unidos WWE, habló recientemente con el video podcast Gorilla Position, y allí, rompió el silencio en torno a toda la polémica que se generó el pasado mes de enero, durante el Royal Rumble 2025.

Y es que Drew McIntyre se marchó enojado de la arena porque dijo que LA Knight estaba haciendo movidas y detalles dentro de la lucha para lucirse él mismo, cuando no le correspondían. LA Knight simplemente le restó importancia a lo ocurrido, y a la reacción del escocés, quien rápidamente se arregló con WWE.

► LA Knight habla de su polémica con Drew McIntyre en el Royal Rumble 2025

Dichos movimientos causaron una descoordinación en la lucha y dañó un poco el momento en el que Drew McIntyre iba a interactuar con Damian Priest y que iba a dar paso a la lucha que tendrán en WrestleMania 41, la cual tuvo que empezar a construirse no con lo que pasó en el ring, sino semanas después en SmackDown.

«Siempre estoy generando polémica —¿cuándo no la tengo?— pero al mismo tiempo, ya estoy muy viejo para esas cosas. No me meto en eso. Tuvimos que irnos porque el show ya había terminado. Sí, en algún momento, todo el mundo tiene que irse a casa.

«¿Que se fue furioso? Ni siquiera lo sabía. No, no tenía idea. Llegué al monitor, vi el resto de lo que pasó y… no, él ya estaba atrás antes de que yo llegara. Ya lo habían sacado. No sabía nada al respecto, ¿ok? No supe nada hasta que estaba sentado en casa el domingo por la noche y alguien me mandó un artículo. Me dije: ‘Ah, qué interesante’».