LA Knight revela sus objetivos para WrestleMania 40

LA Knight ha tenido un gran impulso durante los últimos meses del 2023, convirtiéndose en una de las superestrellas más destacadas y más queridas de la WWE, aunque no pudo obtener el Campeonato Universal Indisputable WWE en las dos ocasiones que luchó por ese cetro, la primera en Crown Jewel,y la última en Royal Rumble, donde disputó una lucha a cuatro bandas junto a Roman Reigns, Randy Orton y AJ Styles.

► LA Knight podría ir por el Campeonato Intercontinental o el de los Estados Unidos

Durante una aparición reciente en el podcast In The Kliq, LA Knight afirmó que ingresó al negocio para convertirse en campeón y no en un jugador secundario. Además, resaltó que su objetivo principal es el de ser el número uno y destronar a Roman Reigns.

No obstante, y probablemente consciente con el drama que ha ocurrido en la última semana (aunque no lo mencionó) en torno a Roman Reigns, The Rock y Cody Rhodes, la Megaestrella no se opuso a la idea de buscar otros títulos de la WWE como un trampolín para ascender al nivel más alto.

“Ahora, ¿me opongo a, en el camino hacia allí, hacerlo a la antigua manera de obtener ese Campeonato de los Estados Unidos o el Campeonato Intercontinental como campo de pruebas, como un trampolín para llegar allí? Mira, hombre, les dije a todos desde el primer día que vendría por el oro. Nadie me impedirá hacer eso. Entonces, si eso significa un título estadounidense en camino, un campeonato intercontinental en camino, o lo que sea, quiero decir, estoy listo para ello. Al final del día, estoy buscando ese primer puesto”.

Aún no hay planes concretos para LA Knight en WrestleMania 40, pero es posible que su reciente impulso se diluya si no forma parte del evento, aunque todavía hay mucho tiempo para construir una rivalidad alrededor de alguno de los títulos considerados como secundarios.