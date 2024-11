LA Knight retuvo ante Andrade y Carmelo Hayes

En la sexta lucha del evento premium WWE Crown Jewel 2024, en el combate semiestelar, vimos cómo el Campeón de los Estados Unidos WWE, LA Knight, logró vencer en una triple amenaza a Andrade el Ídolo y Carmelo Hayes, para retener su título.

Fue un muy buen combate, de poco más de 9 minutos, en donde la lucha comenzó con intensidad cuando Hayes y Andrade se lanzaron directamente el uno contra el otro, intercambiando golpes. LA Knight rápidamente se unió al intercambio, lanzando golpes de izquierda y derecha.

ANDRADE JUST LET ME SPEECHLESS #WWECrownJewel pic.twitter.com/lqi7X1uUxi

LA Knight golpeó repetidamente el rostro de Hayes contra la mesa de comentaristas en inglés. Andrade ejecutó un moonsault sobre Hayes, seguido de una meteora, enviando a LA Knight fuera del ring y luego aplicando un moonsault desde lo alto del esquinero sobre él.

LA Knight intentó su movimiento BFT sobre Hayes, pero este lo evitó. Andrade respondió con un codazo a LA Knight, y Hayes aprovechó para aplicar un Codebreaker a Andrade, enviándolo contra LA Knight. Hayes intentó cubrir a ambos, pero los dos se liberaron.

Andrade realizó un Canadian Destroyer sobre Hayes, seguido de su moonsault característico sobre LA Knight, e intentó la cuenta, pero Hayes rompió el conteo a tiempo.

Andrade ejecutó un Spanish Fly desde lo alto sobre Hayes e intentó el conteo, pero Hayes logró escapar. LA Knight luego aplicó una combinación de sentón bombazo y lazo desde lo alto sobre ambos rivales, e intentó cubrirlos, pero tanto Hayes como Andrade resistieron.

Hayes hizo tropezar a Andrade en las cuerdas, pero LA Knight aprovechó la oportunidad para aplicar su BFT sobre ambos y cubrió a Hayes, asegurando así la victoria.

Of course I wanted Melo or Andrade to win, but this finish was sick as hell. pic.twitter.com/lAdqJkerfQ

— ⛧ (@7700saint) November 2, 2024