LA Knight renovó contrato con WWE por varios años

Hay buenas noticiasp ara los fans de LA Knight y WWE. Todo porque se ha podido saber que el talentoso lucahdor, quien se coronó como nuevo Campeón de los Estados Unidos WWE al vencer a Logan Paul en el pasado evento premium SummerSlam 2024, ha decidido renovar su contrato con WWE.

Así lo reportó Sean Ross Sapp de Fightful Select, quien señala que el contrato es a largo plazo, es decir, entre tres a cinco años. Pero, lo que más destacada es que LA Knight recibirá un gran aumento de sueldo.

► LA Knight logra un nuevo gran contrato con WWE

Lo curioso es que Ross Sapp señala que, inicialmente, y durante una buena parte del as negociaciones, tanto We como LA Knight no podían ponerse de acuerdo en temas económicos , con la oferta de WWE siendo mucho menor al dinero que LA Knight esperaba recibir por renovar contrato.

Así las cosas, se confirma que LA Knight será una de las Superestrellas WWE con las que podrá contar Triple H para su visión creativa de WWE.