LA Knight recuerda su rivalidad con Bray Wyatt

Bray Wyatt regresó a la WWE en durante Extreme Rules 2022, y enseguida entró en una rivalidad con LA Knight, a quien enfrentó en el Royal Rumble 2023 en un Dark Pitch Match, que finalmente su último combate televisado, ya que luego de eso se ausentó por enfermedad y eventualmente falleció en agosto de 2023.

► LA Knight fue el último rival de Bray Wyatt antes de su fallecimiento

LA Knight, el último rival de Wyatt en pantallas, fue entrevistado recientemente en «Casual Conversations with The Classic», y habló sobre el hecho de haber sido el oponente final de Wyatt, mencionando con emotividad que tiene ese galardón cerca de su corazón, aunque reconoce que su combate en Royal Rumble seguramente no entusiasmó mucho a los fanáticos ni a sí mismo.

«Era un buen tipo. Me refiero a que entró directamente desde el principio, permitiéndome la libertad de hacer lo que tenía que hacer para ser yo, mientras él hacía lo que tenía que hacer para ser él. No sé si quería que hablara de marionetas y lo que sea y cosas espeluznantes, pero estoy ahí diciendo lo que se me ocurra».

«Tal vez mucha gente no estaba muy contenta con el combate, honestamente yo no lo estaba. Creo que la presentación fue genial, creo que la ejecución fue un poco ‘ehh’, pero algo de eso fue una cuestión de que no tuvimos mucho tiempo, solo por lo ajustado que fue el espectáculo».

Tras aquel combate en Royal Rumble, ambos volvieron a enfrentarse en una serie de combates en eventos en vivo no televisados, los cuales resultaron mucho mejores que el televisado, pero evidentemente tras la salida abrupta de Wyatt de las pantallas, no hubo la continuidad necesaria.