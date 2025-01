«The Megastar» LA Knight recuerda cuando propuso a WWE la idea, inspirada en la popular serie de televisión ‘The Walking Dead’, de formar una facción. El ex Campeón de Estados Unidos ya tuvo un grupo, Maximum Male Models, pero nada bueno salió de ello; en todo caso, la actual alizanza de Mansoor y Mason Madden que puede verse en AEW o ROH.

► Una facción inspirada por ‘The Walking Dead’

«De hecho, ya había pensado en esto antes. Lo propuse hace unos años, donde decía: quiero un grupo de chicos que estén casi desmoralizados, que tengan mucho potencial, pero que no hayan sido utilizados necesariamente al máximo de ese potencial. No sé quiénes serían ahora, creo que tenía nombres en mente hace años cuando estaba en NXT porque quería casi tener esto… podrías llamarlo culto. Pero estaba pensando, esto fue cuando tenía en mente algo como ‘The Walking Dead’, como los Saviors o algo así. Un tipo al frente, y luego un grupo de chicos que están como, ‘bueno, este tipo va a poder conseguirme lo que quiero. Haré cualquier cosa por él.’ Algo así.

Aparte de eso, no le he dado mucho más pensamiento, pero, quiero decir, si fueras a hacer algo como un gran equipo de tres, como el súper equipo de Miami Heat con LeBron o algo por el estilo, probablemente, no sé, yo, Cody y Roman o algo así«, recuerda el luchador en WittyWhitter.

Los Saviors (o Salvadores) son un grupo antagonista en ‘The Walking Dead’ liderado por el carismático y brutal Negan. Este se caracteriza por someter a otras comunidades postapocalípticas bajo su control, exigiendo tributos regulares de alimentos, armas y recursos a cambio de «protección.» Operan bajo una filosofía de lealtad absoluta a su líder, quien impone un régimen de terror y disciplina extrema, utilizando la violencia y el miedo como herramientas principales. Los Saviors son conocidos por su organización jerárquica y su capacidad para intimidar y explotar a quienes consideran más débiles.