LA Knight quiere una película con Sydney Sweeney

En una entrevista anterior, LA Knight hablaba de la posibilidad de que se den crossovers entre WWE y Netflix:

«Con eso en mente, ¿creo que abre más oportunidades para eso? Posiblemente. Creo que abre más oportunidades para la habilidad de cruce entre universos, ya sea que nosotros vayamos a su mundo o ellos vengan al nuestro de alguna manera. Pero en el ring, ¿quién sabe? Realmente depende de cuánto estén dispuestos a invertir en perfeccionar el oficio».

Embed from Getty Images

► Una película con Sydney Sweeney

El ex Campeón de Estados Unidos -intentó recuperar el título contra Shinsuke Nakamura en el durante el episodio de SmackDown del 10 de enero sin éxito- se enfocaba más bien en que actores de cine o televisión entre a la lucha libre profesional pero en nuevas declaraciones -esta vez a Metro– comparte su deseo de hacer una película con la popular y talentosa Sydney Sweeney:

«Mi primer instinto es que deberíamos hacer algo cómico, pero no creo que esa sea la movida correcta. Siento que necesitamos hacer algún tipo de… tal vez tomarnos las cosas con calma y darme la oportunidad de empezar con un poco de acción y drama. Tal vez sea una miniserie, o quizás una película corta, algo así«.

Cuando se le preguntó por un posible compañero de reparto, el veterano luchador mencionó a la actriz. Apunta que la actuación no es lo más importante para él, pero afirma que no diría que no si surgiera la oportunidad de trabajar con ella: «Sydney Sweeney [ríe]. Para mí, la actuación no es lo más importante. Pero si se presenta la oportunidad, no diré que no».

¿Te gustaría ver una película con LA Knight y Sydney Sweeney?

Embed from Getty Images