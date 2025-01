LA Knight: «No sé por qué provoco esas reacciones»

LA Knight creó todo un movimiento en torno a sí mismo en WWE en 2023 y 2024. Pero en 2025 no sabe explicar qué provoco todo aquello. En realidad, a día de hoy el respetable sigue con él, pero las reacciones ya no son como entonces, como es comprensible, pues nunca algo tan potente se mantuvo en el tiempo. Razonarlo no parece difícil: «The Megastar» tiene carisma, habla de maravilla, la gente empatizó con que llevara tanto tiempo buscando una gran oportunidad…

Embed from Getty Images

► El porqué de un fenómeno

Ahora, veamos qué dice el ex Campeón de Estados Unidos al respecto en una reciente entrevista con WittyWhittier:

«Respuesta corta: no lo sé. Realmente no lo sé. Porque, si miras todo lo que estaba pasando en ese momento cuando ese ascenso realmente comenzó, lo único a lo que podría atribuirlo sería aprovechar algo del tiempo que tenía mientras hacía todo lo relacionado con Bray Wyatt. Pero en ese momento, aún era como, ‘No estamos seguros sobre este tipo’. Sin embargo, parece que una vez que salí de eso, realmente no tenía dirección. Durante meses, no estaba pasando nada conmigo. Pero de alguna manera, en ese tiempo es cuando, ‘Oh, un momento. Creo que nos gusta este tipo’. No sé qué fue, pero claramente debía estar aprovechando mi tiempo, porque no estaba haciendo absolutamente nada. Así que algo estaba funcionando. No sé qué es, y no puedo atribuirlo a nada.»

En este momento, LA Knight está intentando recuperar el título que Shinsuke Nakamura le ganó. Se desconoce cuando van a enfrentarse nuevamente pero quizá tengan la oportunidad de hacerlo en Royal Rumble. Si no, de todas maneras seguro que los dos luchadores participan en la batalla real para conseguir un combate de campeonato en WrestleMania 41.