LA Knight: «No sé cómo TNA beneficia a WWE»

El Gerente General de SmackDown, Nick Aldis, explicaba no hace mucho cómo la relación con TNA beneficiaría a la WWE:

«(…) TNA tiene una rica historia. (…) Pienso que sería beneficioso para WWE poder sacar partido de esa historia, en particular cuando ves a AJ Styles, Drew [McIntyre], LA Knight, para cubrir esa parte de la historia del personaje. Lo que buscamos ahora, moviéndonos hacia la era digital, es que la gente quiere la historia completa. La idea de ‘todo lo que hiciste antes de estar aquí no existe’ se ha diluido porque la gente dice, ‘es más divertido saber de otras cosas’ y plantando semillas. La habilidad para adentrarnos en ello y agrandar las historias sería beneficioso y un punto pivotante para WWE de aquí en adelante».

► LA Knight sobre la relación WWE-TNA

En cambio, el también ex de la Total Nonstop Action (entonces se llamaba Eli Drake) LA Knight tiene más dudas:

«No tengo respuesta para eso. No lo sé. No sé cuál es el beneficio para nosotros, siendo honesto. Realmente no me importa porque no es una decisión que me corresponda tomar, no es mi asunto. Estoy seguro de que da un gran beneficio a TNA. ¿Quién sabe? Tal vez hay un acuerdo para tener acceso a la biblioteca o algo así, porque al menos tenemos a algunos chicos que han pasado por ese sistema. Quizás haya algo ahí. Quién sabe. No lo sé. Creo que todo eso está por verse, pero claro, definitivamente va a hacer que la gente hable porque esto es algo que creo que es bastante inédito en este punto. Así que ver eso suceder, escuchar sobre eso, de repente, mucha más gente está prestando atención, como, ‘Espera un minuto, ¿están haciendo qué? ¿Quién está entrando? ¿TNA está trabajando con WWE? Eso es una locura.’ Así que imagino que eso probablemente nos está dando al menos un pequeño impulso«.