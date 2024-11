LA Knight no era consciente del apoyo de Shawn Michaels

LA Knight está teniendo una buena carrera en la WWE, y la llevó al siguiente nivel tras su triunfo en SummerSlam 2024 cuando derrotó a Logan Paul para convertirse en el nuevo Campeón de los Estados Unidos recibiendo una gran ovación del público, algo que ha sido característico para la Megaestrella durante el último año. Sin embargo, no siempre fue así y probablemente hubiera estado fuera de la compañía si no hubiera retomado el personaje con el que se destacó en NXT.

► Shawn Michaels intercedió por LA Knight tras bastidores

El Campeón de los Estados Unidos hizo su debut en el elenco principal en 2022, inicialmente interpretando a Max Dupri, un entusiasta de la moda. Sin embargo, el personaje no encajó y eventualmente regresó a su popular personaje de LA Knight, no sin antes vivir en la incertidumbre en torno a que su edad era un motivo de preocupación en el alto mando de la WWE, situación que lo puso en riesgo de ser despedido nuevamente.

Al respecto, durante una entrevista reciente con Sport Bible, LA Knight admitió que había preocupaciones sobre su edad y que corría el riesgo de que lo despidieran nuevamente. Sin embargo, no sabía en ese momento era que Shawn Michaels lo defendió, destacando su valor para la empresa y eso fue un factor importante para que pudiera permanecer en la compañía.

“No creo que supiera cuánto me apoyaba Shawn Michaels hasta hace poco, cuando hablaba de gente que antes podría haber visto un número al lado de mi nombre, que habría sido mi edad, y no sabía mucho más sobre mí. Aparentemente, Shawn me defendía y decía: ‘Lo tengo haciendo esto y aquello, así que tenemos que retenerlo por ahora’. No creo que en ese momento fuera consciente de eso. En el fondo de mi cabeza pensaba que me estaban cortando, pero no por ninguna razón de talento, simplemente por ese número».

Ahora, LA Knight, comenzará una rivalidad con Shinsuke Nakamura después de que este último regresara y lo atacara durante el reciente de SmackDown.