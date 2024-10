LA Knight: «Mi debut en WrestleMania fue lo mismo de siempre»

El actual Campeón de Estados Unidos en WWE, «The Megastar» LA Knight, no vivió su debut en WrestleMania como una ocasión especial. Tuvo su primer combate en «The Grandest Stage of Them All» este mismo año 2024 enfrentando y derrotando a «The Phenomenal One» AJ Styles.

► LA Knight en WrestleMania 40

«Me encantaría decirte que sí, que fue la realización de todos mis sueños de infancia y bla, bla, bla, pero honestamente, mirándolo en retrospectiva, hubo un poco de eso, supongo, pero en realidad, en ese momento fue solo como otro día de trabajo. Entré, iba a hacer mi trabajo, y mi trabajo era entrar ahí, subirme al ring de 20 por 20 y, básicamente, estar cara a cara con otro hombre. Y allá vamos, va a haber algo de acción física ahí. Quiero decir, realmente estábamos dándolo todo. Si recuerdas cuando AJ y yo estuvimos ahí, íbamos con todo. Así que fue una gran experiencia, y fue reveladora, no solo para mí, sino que incluso en mi círculo de amigos y familiares se hicieron nuevos fans. Mi madre, por ejemplo, que no ha sido tradicionalmente una gran fanática de la lucha libre o de la WWE, después de ir a WrestleMania ahora está como, ‘Oh, Dios mío, es todo en lo que puedo pensar. Fue tan divertido, y apareció esta persona, apareció Snoop Dogg, y todo eso.’ Así que… se hicieron nuevos fans esa noche. Para mí, sí, como dijiste, mi primera vez. Sí, fue una gran noche. Pero como dije, solo otro día en la oficina.»

En estos momentos, LA Knight está programado para defender el título ante Andrade y Carmelo Hayes en una triple amenaza en Crown Jewel. La lucha fue confirmada después de que él atacara a sus dos oponentes cuando era el árbitro especial de su mano a mano en SmackDown.

