¿LA Knight en problemas? Criticó a Donald Trump

El talentoso luchador, LA Knight, sorprendió el día de ayer con una fuerte crítica al Presidente de los Estados Unidos y Miembro del Salón de la Fama WWE, Donald Trump. Y es que, a través de su cuenta oficial de Instagram, los fans pudieron ver que el luchador hizo un Repost a una publicación en donde llamaban a Trump ped*fil*.

► El duro Repost de LA Knight hacia Donald Trump

https://twitter.com/sargwinn/status/2021257470031609953

LA Knight compartió el siguiente meme en Instagram, que decía: «En respuesta al meme de mal gusto de Trump, pusimos su cara en el cuerpo de un conocido vi*lad*r y ped*fil*», y aparece la imagen de Trump en dos ocasiones.

Sin duda alguna, esto ha causado una gran controversia. Sobre todo, porque WWE ha sido muy pro-Trump y muchos de sus luchadores top, como Roman Reigns o figuras como The Undertaker, han mostrado su apoyo a su gobierno y sus políticas.

Mientras que otros luchadores, como Ava Raine, esperó a que se confirmara su salida de WWE para tuitear: «¡Ahora sí lo puedo decir, a la mierda ICE!«

Así las cosas, muchos fans temen porque Triple H, que es gran amigo de Trump y hasta han trabajado a nivel político, con Triple H haciendo algunas asesorías, y rumores de que Trump quiere que Triple H se pase al mundo político, pueda tomar represalias contra LA Knight.

LA Knight, un luchador ya de 43 años de edad, y que si bien los fans lo quieren, no ha tenido grandes oportunidades.

Vale la pena destacar que recientemente, en WWE Unreal, se mostró un gran regaño de Triple H hacia LA Knight. Y, por si fuera poco, en NXT están dándole con todo a Eli Knight, un luchador cuyo nombre se pronuncia casi igual que LA Knight.

Sin duda alguna, parece ser que LA Knight no es muy querido en WWE. Ya veremos qué pasará con su futuro.