La aparición de celebridades en WWE no es nada nuevo, a pesar del revuelo que ha causado las presencias de Bad Bunny y, especialmente, Logan Paul en los últimos años, y siempre suele ser un tema de conversación a medida de que la temporada de WrestleMania se acerca. De hecho, esta situación empezó incluso en la mismísima primera edición cuando el actor Mr. T se unió a Hulk Hogan para enfrentarse a Roddy Piper y Paul Orndorff en una lucha por equipos.

► LA Knight cree que las celebridades deben estar bien preparadas para brillar

Durante una entrevista reciente con Battleground Podcast, la estrella de SmackDown, LA Knight, habló sobre la aparición de las celebridades en WWE y sostiene que el impacto que generen dependerá exclusivamente de ellas, específicamente de sus habilidades físicas, o la carencia de las mismas.

«Creo que personalmente tienes que ser un poco selectivo con quién va a venir y obtener esa participación física solo por el hecho de que no todos tienen un hueso atlético en su cuerpo»

«Si vas a cualquier escuela de lucha libre un día cualquiera, verás mucho de eso. Tienes que preguntarte ‘¿Por qué crees que podrías hacer esto? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué siquiera estás poniendo un pie en un ring, si no tienes un solo hueso atlético en tu cuerpo?’ No todo el mundo puede hacer esto. Mi única queja sobre el hecho de que haya demasiadas celebridades haciendo esto es que da a la gente la idea de que cualquiera puede hacerlo. No cualquiera puede hacerlo. Muy pocas personas pueden hacerlo y hacerlo bien«.

Ya siendo más específicos, el ex Campeón de los Estados Unidos afirmó que Bad Bunny y Logan Paul son casos exitosos de celebridades que se involucran en la lucha libre profesional, ya que no solo poseen habilidades naturales en el ring, sino que también pasaron una gran cantidad de tiempo aprendiendo el oficio y entrenando antes de que aparecieran en escena.

Bad Bunny apareció por última vez en WWE durante Backlash 2023, donde luchó contra Damian Priest, mientras que Logan Paul ha tenido apariciones más regulares en pantallas, e incluso formará parte de Elimination Chamber 2023 el próximo 1 de marzo.