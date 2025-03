«The Megastar» LA Knight recuperó el Campeonato de Estados Unidos de manos de Shinsuke Nakamura durante el episodio de WWE SmackDown del 7 de marzo de 2025.

► Campeón de Estados Unidos de nuevo

Al término del programa, el nuevo monarca compartió sus sensaciones después de esta gran victoria que le pone una vez más el oro alrededor de su cintura:

«Ha pasado demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Lo que necesito hacer es quitar estas placas laterales de aquí. Lo que necesito hacer es volver a poner a LA Knight ahí. Lo que necesito hacer es ponerme este cinturón, y lo que necesito hacer es llevar este título a lugares, tal vez donde una vez estuvo, pero también a lugares donde nunca ha estado. Lo que necesito hacer es llevar este título por todo el maldito mundo. Creo que iremos a Europa dentro de poco, y el Campeón de los Estados Unidos, el Título de los Estados Unidos, estará allí. Y te diré algo, igual que aquí en los Estados Unidos, todos pueden jurar lealtad al campeón de los Estados Unidos, con todos diciendo: ‘¡LA Knight!’ Dos veces, lo hicimos de nuevo.»

«Dos veces. Dos veces, Campeón de los Estados Unidos. Hace solo unos años, pensé que mi carrera nunca iba a despegar. Pensé que mi carrera estaba llegando a su fin y, de repente, aquí estoy, despegando, ganando el Campeonato de los Estados Unidos no una, sino dos veces. Cuando lo pienso, ¿cuántas veces me tomó la semana pasada llegar aquí? Dos veces. ¿Por qué? Porque tuve que luchar contra un tonto una vez la semana pasada. Luego tuve que luchar contra otros dos tontos otra vez la semana pasada. Dos veces para llegar aquí, dos veces campeón. Dos veces es bueno. Chicle Double Mint. Oh sí, las gemelas Double Mint, ¿estarán aquí? No, no. Pero está bien porque tienen a este hombre repartiendo BFTs a todos, convirtiendo tres en dos. Campeón de los Estados Unidos por segunda vez, y no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. Shinsuke Nakamura, tuviste un reinado agradable en las sombras. Espero que lo hayas disfrutado, pero ahora lo estamos sacando a la luz como nadie más puede hacerlo. Una vez más, todos podemos jurar lealtad al campeón de los Estados Unidos de América. ¡Yeah!».