LA Knight y Gunther disputarán la final del Torneo Last Time is Now

Las semifinales del Torneo Last Time is Now ofrecieron dos enfrentamientos con estilos completamente distintos, pero con un mismo premio en juego: el boleto a la final para convertirse en el último rival de John Cena en Saturday Main Event. Con la tensión propia de una instancia decisiva, LA Knight, Jey Uso, Gunther y Solo Sikoa llegaron a la cartelera con el objetivo único de mantenerse con vida en el torneo.

Las dos semifinales fueron auténticas guerras, pues los cuatro luchadores buscaron el honor ante John Cena, pues enfrentarlo y posiblemente derrotarlo, seguramente le dará un impulso a su carrera y pondrá al ganador del torneo en los libros de historia de WWE.

► Momentos clave

En la semifinal de LA Knight contra Jey Uso, los momentos determinantes fueron el uso constante de ataques aéreos de Jey, el intercambio físico en el esquinero que casi dejó fuera a ambos y la combinación final de spear y Uso Splash que no fue suficiente para cerrar la lucha. El crucifix pin de LA Knight cambió por completo el destino del combate y lo selló como finalista.

En la batalla entre Gunther y Solo Sikoa, la intervención de Talla Tonga resultó crucial en distintos momentos, así como el castigo de Gunther al brazo dañado del samoano, el superplex que equilibró la lucha y la powerbomb final del austríaco tras un low blow oculto al árbitro.

¡ALLÁ VAMOS! 🔥 ¡EL ÚLTIMO RIVAL DE JOHN CENA SERÁ LA KNIGHT O GUNTHER! KNIGHT Y GUNTHER se enfrentarán uno a uno ESTE VIERNES en SmackDown. ¡El ganador se enfrentará a John Cena en el Saturday Night’s Main Event el 13 de diciembre!#WWERaw pic.twitter.com/djemzOURQp — WWE Criollo🇻🇪 (@WWECriollo) December 2, 2025

► ¿Qué pasará ahora?

LA Knight y Gunther se enfrentarán el próximo viernes 5 de SmackDown para determinar al ganador del Torneo The Last Time is Now, y con ello al luchador que tendrá el honor de ser el último rival de John Cena en Saturday Main Event el próximo 13 de diciembre.