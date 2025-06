LA Knight estará fuera de acción indefinidamente

LA Knight ha estado iniciando una rivalidad contra Seth Rollins y su grupo, costándoles inclusive su boleto para continuar en el torneo de King of the Ring, aunque el trío también respondió de la misma manera interfiriendo en su Fatal 4 Way de hace unas semanas en SmackDown para también dejarlo fuera de acción.

► LA Knight fue atacado por Bronson Reed en SmackDown

Durante el inicio del reciente Monday Night RAW, se anunció que LA Knight, quien había estado apareciendo en la marca roja con más frecuencia, estará fuera de acción indefinidamente. Los comentarios indicaron que Knight estaría fuera después de que «La Megaestrella» recibiera tres Tsunamis de Bronson Reed el pasado viernes, y Seth Rollins hizo referencia de aquello en su promo.

Según informó Michael Cole durante los comentarios en WWE RAW, LA Knight está fuera de combate por una contusión en el esternón tras el brutal ataque de Reed y Breakker. La «Megaestrella» había estado enfrentándose con el titular de Money in the Bank, Seth Rollins, después de que Rollins le impidiera ganar la lucha de escaleras en el evento premium en vivo, y así comenzó todo entre ellos. Reed y Breakker le devolvieron el favor y el viernes, cuando este último atacó a Knight, provocando la descalificación y Reed lo remató con tres Tsunamis mientras el réferi no podía hacer nada.

De esta manera, se pone una pausa a la rivalidad entre LA Knight y Seth Rolllins, y se espera que el primero se recupere por completo para que esta rivalidad se reactive, probablemente derivando en un combate para SummerSlam. También se dice que La Megaestrella haría un cambio a la marca roja para poder canalizar mejor este disputa, pero no hay nada oficial por el momento.