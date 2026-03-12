LA Knight podría enfrentar a Brock Lesnar en WrestleMania 42

Como hace unos días lo señalamos aquí en SÚPER LUCHAS, LA Knight declaró no tener conocimiento alguno de sus planes para WrestleMania 42. Pues bien, ya hay una importante actualización al respecto.

► LA Knight podría luchar ante Brock Lesnar en WrestleMania 42… O no aparecer

Y es que, según ha reportado Wrestle Votes, el futuro y la presencia de LA Knight en WrestleMania 42 no están asegurados, como los fans esperarían… Incluso, podría terminar sin tener una lucha en el show más grande del año: todo depende de cómo se desenvuelva la lesión de Bron Breakker.

Según Wrestle Votes, si Bron Breakker logra recuperarse y obtener el alta médica, lucharía ante Seth Rollins en WrestleMania 42. Sin embargo, si Bron Breakker no puede luchar, toda la situación cambia.

El Plan B que Triple H y WWE tienen en mente sería hacer una lucha entre Seth Rollins y Brock Lesnar, en caso de que Breakker no pueda luchar ante Rollins. Esto haría que LA Knight se quede por fuera del cartel de WrestleMania.

Además, The Usos (Jimmy Uso y Jey Uso) se enfrentarían a The Vision, aunque no se sabe a qué miembros, en WrestleMania 42.

Pero, aquí viene lo interesante: si Bron Breakker se recupera, WWE le daría una gran lucha a LA Knight en WrestleMania 42. Nada más y nada menos que ante Brock Lesnar. Este es el reporte completo:

«Aquí todo empieza con Seth Rollins y quién va a ser su oponente. WWE está esperando por Bron Breakker. Entonces podrías tener a Bron contra Seth, Brock Lesnar contra LA Knight y a The Vision enfrentando a The Usos.

«Sin embargo, si Breakker no recibe el alta médica a tiempo, toda la cartelera podría cambiar, y ahí es donde las cosas podrían volverse problemáticas para Knight.

«Pero si Bron Breakker no puede competir, entonces la atención se vuelve hacia Seth Rollins. ¿Sería Brock Lesnar buscando vengar el ataque a Paul Heyman? Estamos esperando por Brock Lesnar debido a la situación con Bron Breakker. Este reto abierto permanecería así hasta que tengan la confirmación de si Bron está listo o no.

«Podrían sacar a Seth o a LA Knight. Pero creativamente, LA Knight podría quedar en una posición complicada si se da Brock contra Seth y The Vision contra The Usos. El hombre que quedaría fuera, desafortunadamente, sería LA Knight si Bron Breakker no puede competir».