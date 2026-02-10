LA Knight clasifica a Elimination Chamber en caótico combate

La oportunidad de entrar a Elimination Chamber estuvo en juego cuando LA Knight se enfrentó a Austin Theory y Penta en una triple amenaza que rápidamente se convirtió en un combate sin control.

El inicio mostró una alianza momentánea entre Knight y el mexicano para neutralizar a Theory. Penta lo castigó con un Pendulum y Knight continuó el ataque con un hip attack antes de expulsarlo del ring. Sin embargo, la sociedad duró poco, pues Knight intentó sorprender a Penta con un toque de espaldas que casi le da la victoria.

Penta reaccionó con varios ataques afuera del ring. Theory aprovechó la oportunidad para recuperar terreno, derribando a Knight con un rolling dropkick y lanzando a Penta contra las escaleras metálicas.

Theory tomó el control durante varios minutos, atacando la espalda de Knight con un backbreaker y un suplex que se quedaron cerca de la cuenta definitiva. Cada intento era interrumpido por un rival, manteniendo la tensión en el combate.

Knight respondió con una lluvia de puñetazos y un neckbreaker, pero Penta volvió a escena para cortar el conteo. El ritmo aumentó cuando el enmascarado conectó un lungblower sobre Austin, solo para que Knight evitara la derrota de su rival.

La batalla escaló hasta el esquinero, donde Theory aplicó una powerbomb a Knight, quien al mismo tiempo ejecutó un superplex sobre Penta en una impresionante torre de dolor que dejó a los tres tendidos.

► Momentos clave

Cuando Knight parecía tener todo listo tras un diving elbowdrop, Bronson Reed y Logan Paul aparecieron para evitar el final. Reed aplastó a Knight con un Tsunami, provocando la salida de Adam Pearce y varios elementos de seguridad.

En medio del desorden, un misterioso encapuchado irrumpió como lo hizo contra Bron Beakker en Royal Rumble, conectó una superkick sobre Theory y estrelló su cabeza contra el suelo antes de devolverlo al ring y escapar entre el público mientras Logan Paul salía en su persecución.

They finally did LA Knight right this time LFGGG👏🏽😤🔥 #WWERaw pic.twitter.com/U7ge7aoGrm — Giselle//💥⏳ 💍💫 (@giselleb1234) February 10, 2026

¿Qué pasará ahora?

La victoria coloca a LA Knight en una posición interesante, pues clasifica a un combate bastente complicado pero donde buscará su pase a WrestleMania.