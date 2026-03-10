LA Knight desconoce sus planes para WrestleMania 42

Tras los eventos de Elimination Chamber 2026, el panorama de WrestleMania 42 está tomando forma, y con los ganadores de las luchas dentro de la cámara, tenemos ya cuatro encuentros pactados para el evento:

CM Punk (c) vs. Roman Reigns CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan

Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley CAMPEONATO WWE: Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton

Sin embargo, el resto de combates todavía está en el aire, aunque algunas rivalidades ya van tomando forma, y se espera que algunas de estas desemboquen en el evento que se llevará a cabo este 19 y 20 de abril en Las Vegas.

► LA Knight aún no tiene combate asegurado para WrestleMania 42

Entre los luchadores más populares sobre los que los fans especulan se encuentra LA Knight, quien no tiene un rumbo claro tras quedar fuera de la Cámara de Eliminación Varonil, y que aparentemente su larga rivalidad con The Vision todavía no le garantiza absolutamente nada, en virtud de las recientes bajas que el grupo ha sufrido.

En una aparición reciente en «The Coach’s Corner», se le preguntó a LA Knight si podía dar detalles sobre sus planes para WrestleMania. Reveló que no había razón para preocuparse por ningún detalle, ya que el propio luchador desconoce actualmente qué hará en WrestleMania 42.

«Sé casi tanto como tú. Y a la gente le cuesta creerlo, pero sinceramente, así es la lucha libre. Sabes, cuando empecé en la lucha libre, decía que la mayoría de las veces que iba a un evento, ni siquiera conocía a mi oponente. Así que me reunía con él dos o tres horas antes del espectáculo, antes de que, ya sabes, supiéramos algo. Siendo así, no sé mucho. Me gustaría saber más.

Pero lo único que sé es que, como siempre, será una semana enorme. Será un éxito rotundo. Hablamos de gente que viene de todas partes del mundo a Las Vegas para, básicamente, nuestra gran fiesta, nuestra despedida del año, donde todo termina y todo empieza a florecer. Tengo muchas ganas de disfrutar de todo ese ambiente y de lo que se convierta en esa semana y fin de semana.»

En este punto, no se sabe si la popular Superestrella estará en Elimination Chamber, después de que durante las últimas semanas se rumoraba que podía ser el rival misterioso de Brock Lesnar. En todo caso, habrá que estar atentos a ver cómo se desarrollan los eventos en los siguientes programas.