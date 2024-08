LA Knight derrota a Logan Paul y se lleva el Campeonato de Estados Unidos

Las cosas se calentaron entre Logan Paul y LA Knight, desde hace varias semanas, y finalmente ambos luchadores se enfrentarán por el Campeonato de Estados Unidos.

El influencer llegó acompañado del músico Machine Gun Kelly, quien se mantuvo en ringside para el combate ante uno de los luchadores más populares actualmente, el hombre del Yeah, LA Knight.

Knight comenzó a jugar con la mente de Paul desde el inicio, rompiendo una de las ventanas de la camioneta del youtuber, lo que sin duda enfureció al polémico campeón de los Estados Unidos.

Durante el combate, ambos luchadores se enfrentaron con intensidad fuera del ring. Knight incluso tuvo un altercado con los amigos de Paul que estaban en primera fila. Aprovechando la distracción, el influencer escupió a su rival y luego intentó atacarlo en la mesa de comentaristas. Sin embargo, no logró su objetivo y fue golpeado con una botella de la bebida de Logan antes de ser estrellado sobre la mesa.

Después de toda la agresión fuera del ring, ambos luchadores subieron al cuadrilátero y comenzaron a intercambiar poderosos golpes y castigos. Aunque el combate fue bastante parejo al principio, Paul empezó a tomar el control con una serie de castigos contundentes, lo que hacía parecer que estaba a punto de llevarse la victoria.

Sin embargo, Knight logró responder con una serie de golpes fuertes, intentando desgastar a su rival. A pesar de un codazo desde la tercera cuerda que intentó usar para finalizar el combate, no fue suficiente para asegurar la victoria.

Logan Paul sorprendió al ejecutar un Moon Sault desde la cuerda superior, pero aun así no logró terminar el combate. Después de eso, continuó intercambiando golpes en el ring. Aunque logró conectar un potente derechazo, no pudo noquear a Knight. El duelo parecía no tener fin, con ambos luchadores demostrando una increíble resistencia.

Sin embargo, un momento en que bajó del ring, volvió a encararse con los amigos de Paul, a quienes golpeó, pero Logan llegó para alejarlo, posteriormente, MGK le dio una manopla, pero justo cuando iba a golpear a LA Knight, este consiguió esquivarlo y le conectó un BFT para noquear a y rival y llevarse el campeonato.