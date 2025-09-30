LA Knight derrota a Kofi Kingston y sigue buscando el Campeonato Mundial

LA Knight está buscando conseguir una oportunidad por el Campeonato Mundial, y para quitar piedras del camino se enfrentó a Kofi Kingston, quien junto a Xavier Woods lo encararon en backstage

El combate entre LA Knight y Kofi Kingston comenzó con un fuerte intercambio físico que rápidamente se trasladó a los esquineros. Kingston intentó tomar el control con llaves al brazo y un constante castigo con ayuda de Xavier Woods, quien no dudó en intervenir en repetidas ocasiones.

A pesar de las distracciones de Woods, LA Knight mostró su fortaleza castigando a Kofi contra la barrera y aplicando neckbreakers dentro del ring. El neoyorquino resistió con ataques aéreos y hasta un intento de Trouble in Paradise, pero no logró concretar el triunfo.

Finalmente, Kingston trató de sorprender con un toque de espaldas tras una distracción de Woods, pero LA Knight resistió y contraatacó con su demoledor Blunt Force Trauma, asegurando la cuenta de tres y llevándose una valiosa victoria.

► Qué sigue para LA Knight y The New Day

Con esta victoria, LA Knight sigue su camino rumbo al Campeonato Mundial; mientras que mientras que The New Day sigue en caída libre sin poder conseguir ganar.