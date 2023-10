LA Knight compara su momentum con el Yes! Movement

¿Podemos decir que el Yeah! Movement de LA Knight es como el Yes! Movement de Daniel Bryan? Aquel momentum que The American Dragon consiguió crear en WWE lo llevó en volandas hacia su victoria por el Campeonato WWE y el Campeonato Mundial de Peso Completo en la lucha estelar de WrestleMania XXX. Mientras, The Greatest Orator In Professional Wrestling está aprovechando el suyo para consolidarse en la élite, lo cual de momento no ha conseguido, aunque su situación es fantástica.

► YEAH Movement y Yes! Movement

Durante una reciente entrevista con SHAK Wrestling, Knight comentó si ambos movement pueden compararse:

«¡Oh, vaya!», exclamó cuando le preguntaron sobre una posible lucha con Danielson. «Nunca se sabe. Pero, sabes, por eso la gente en línea comenzó a llamarlo el Movimiento YEAH. Y yo digo, ¿por qué hacemos eso? Es tan parecido al Yes, no hagan eso. Preferiría llamarlo revolución porque eso es lo que siento que es más parecido. Pero ya sabes, en este punto, ya lo han hecho».

Yeah! Revolution sería más adecuado? La verdad es que el nombre no tiene importancia sino lo que el luchador hace con el apoyo que está teniendo de los fanáticos. Porque estos podrían cansarse de cantarle si no ven recompensado el cariño que le dan. Esto también depende del manejo creativo que le de WWE. Pero volviendo a la cuestión, no, de momento no tiene ningún tipo de sentido comparar ambos movement pues el de Bryan Danielson es historia mientras que el de LA Knight está iniciando.

Mientras, esta noche de sábado LA Knight se unirá a John Cena contra Jimmy Uso y Solo Sikoa en Fastlane 2023 en lo que será una gran prueba para él. Por ejemplo, sin ese momentum, Sikoa también está siendo impulsado hacia la cima, más lentamente pero sin pausa. A ver qué pasa en el Premium Live Event. Cabe mencionarse que también se ha adelantado la posibilidad de que The Champ se vea las caras con Roman Reigns en Crown Jewel 2023 dentro de esta historia.