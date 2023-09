LA Knight casi se retira durante la pandemia

LA Knight ha logrado causar gran impresión en el Universo WWE desde que recuperara su personaje en el elenco principal, tras una triste etapa siendo Max Dupri. Hoy en día, se ha convertirdo en una de las Superestrellas más populares de la WW, y esto se refleja también con la gran acogida que ha tenido la mercadería asociada a su nombre. Recientemente, está enfrascado en una rivalidad con The Miz de la cual espera que salga fortalecido tras Payback.

► LA Knight reseña sobre su carrera en la lucha libre

La pandemia del COVID-19 se apoderó del mundo entero y afectó todos los ámbitos de la vida, incluida la lucha libre profesional. Mucha gente se quedó sin trabajo (especialmente en WWE) y bastantes luchadores profesionales acabaron retirándose por falta de trabajo. En ese entonces, LA Knight no había llegado a WWE y estaba trabajando en la escena independiente.

Durante una entrevista reciente con Interstate 70 Sports Media, LA Knight reveló que hubo muchas ocasiones en las que pensó en colgar las botas, especialmente durante la pandemia.

«Nunca hubo un punto en el que pensé seriamente: ‘Debería hacer otra cosa’. Pero hubo un punto en el que pensé: ‘Voy a tener que hacer otra cosa’. Durante los primeros 10 años, cuando cumplí los 20 Estaba arruinado tratando de hacer todo esto. Trabajando en empleos, trabajos secundarios bastante extraños y esas cosas, sólo para salir adelante. Para hacer que esto funcione.

Pero en ese momento, tengo 20 años. Entonces, en ese momento, nunca pienso en nada de eso. Solo estoy pensando: ‘Tengo que seguir adelante’. Aunque tenía a otras personas en mi oído: familiares, amigos, novias, lo que sea. Son como ‘¿Qué pasaría si lo convirtieras en un pasatiempo y luego simplemente lo hicieras…’ Le dije: ‘No, no, no, eso no es para mí’.

Una vez que cumplí los 30, las cosas empezaron a mejorar para mí. Fue entonces cuando finalmente comencé a cobrar por ser luchador. Fui a NXT por primera vez, luego estuve en Impact, luego en NWA. Me pagaban bastante bien en todos esos lugares. Hasta el punto en que ‘Está bien, las cosas están funcionando, las cosas están haciendo clic’. Pero todavía necesitaba crecer, todavía necesitaba llegar a un gran nivel.

Entonces tuve la oportunidad de regresar a la WWE a partir de 2016, pero el pago habría sido una reducción de lo que estaba ganando y nunca había ganado la cantidad de dinero que Impact me pagaba en ese momento. Entonces pensé: ‘Bueno, déjame al menos hacer esto por un par de años más y luego consideraremos la idea’.

En ese momento, estás mirando a un hombre de 36 a 37 años. Algunas personas miran ese número. Eso da un poco de miedo, pero tienes que mirarme y darte cuenta de que no tengo un gran historial de lesiones. No tengo un gran historial de cirugía. Golpear vidrio o lo que sea que haya aquí. Entonces, con eso en mente, aunque el número dice 40, en muchos sentidos en este negocio, estoy operando más como el cuerpo de una persona de 30 años. Si eso tiene sentido. Pero la óptica de eso no es buena.

Entonces, cuando tengo 38 años y ocurre la pandemia, pienso: ‘Está bien, se acabó’. Ahora tengo que averiguar cuál es el siguiente paso. ¿Qué será lo siguiente que haré? Porque en este punto, el mundo se está desmoronando. No me van a traer, especialmente teniendo en cuenta mi edad aquí. Simplemente tomé esa mentalidad y dije: ‘Bueno, si ese es el pensamiento, entonces al diablo, hagamos una obertura más y veamos cuál es la temperatura’. Yo lo hice. Tengo esa pequeña ventana de oportunidad. Seguí adelante y aquí estamos. Es una locura que haya hecho ese movimiento. No pensé que fuera una posibilidad. No pensé que iba a suceder. Pero así fue. Y me alegro de que así fuera”.

LA Knight llegaría a NXT en el 2021 y debutó en NXT: Vengeance Day, y a partir de allí empezó a consolidarse como una de las estrellas principales de la marca, hasta su llegada al elenco principal.