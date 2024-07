LA Knight: «Bloodline se siente diferente ahora»

The Bloodline cambió casi totalmente. Roman Reigns, The Usos, Sami Zayn… Solo queda Paul Heyman. Solo Sikoa lidera a Jacob Fatu, Tama Tonga y Tonga Loa. Salvando las distacias, la facción sigue siendo estelar en la WWE, pero todavía no controlan la compañía, como sí hiciera «The Tribal Chief» y los suyos; incluso él mismo junto a «The Wiseman» antes de que Jey y Jimmy se le sumaran. Y precisamente los fans esperan a ver qué pasará cuando el samoano máximo regrese, lo cual podría suceder en SummerSlam.

► LA Knight de The Bloodline

Antes, en Battleground le pidieron a LA Knight que señalara las mayores diferencias que encuentra en el grupo; «The Megastar» tuvo sus más y sus menos con ellos, hasta el punto de luchar contra Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible WWE en Crown Jewel 2023.

«Mejor pregúntales a ellos. Yo no lo sé. Por lo que puedo ver, es un grupo completamente diferente. El grupo original ya no está, se ha desintegrado. No he visto a Jimmy en una eternidad, no he visto a Roman desde WrestleMania, Jey está haciendo lo suyo. El único miembro original es Solo, y él también es relativamente nuevo en el gran esquema de las cosas. Así que estás viendo un grupo completamente diferente, menos del lado samoano, más del lado tongano. Hombre, no sé, pero ahora tienes la introducción de Jacob Fatu, Tonga Loa, Tama Tonga; hay una apariencia y un sentimiento completamente diferentes en The Bloodline. Ahora estamos hablando de que el gran Paul Heyman fue arrojado a través de una mesa. Nadie vio eso venir. Sabías que la situación iba a explotar de alguna manera. Ahora solo queda ver hacia dónde va. Nadie lo sabe».

¿Qué opinas del nuevo Bloodline?