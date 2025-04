Durante el episodio de Friday Night SmackDown del 4 de abril, Jacob Fatu venció a Braun Strowman en un combate Last Man Standing para convertirse en retador al Campeonato de Estados Unidos.

Y al término del programa, quien ostenta el título, LA Knight, mandó un mensaje a quien será su oponente en WrestleMania 41:

«Lo que acabas de ver es un hombre con un rostro decidido. El rostro decidido de un hombre que quería ir a WrestleMania y un hombre que está decidido a ser vencido por este hombre . Te lo voy a decir ahora mismo: no sé cuánto les queda, ni a Jacob Fatu ni a Braun Strowman. Mis respetos por destrozarse allá afuera, pero aquí está el asunto, hermano. Cuando lleguemos a WrestleMania, solo hay una forma en que esto puede terminar. Estamos hablando de BFTs. Estamos hablando de ‘tres a la dura’. Déjame hablarte del combate de Último Hombre en Pie. Solo habrá un hombre de pie sosteniendo esto, y no eres tú ni es nadie más en esta tierra viviente, excepto este hombre, con todos diciendo: LA Knight, ¡Yeah! «.

