LA Knight avanza en el Torneo The Last Time is Now tras superar a The Miz

Después de que Sheamus decidiera abandonar el Torneo The Last Time is Now, se necesitó un reemplazo para enfrentar a LA Knight, quien esperaba avanzar de manera automática. Sin embargo, el sorteo determinó que su nuevo rival sería The Miz, pese a haber sido eliminado en la primera ronda, algo que molestó de inmediato al “Megastar”.

El combate comenzó con Knight tomando el control, empujado por su frustración hacia la decisión. The Miz recurrió al juego sucio para equilibrar la balanza y llevó la lucha al límite con constantes intentos de Skull Crushing Finale. Knight resistió las embestidas, recuperó terreno y finalmente conectó el Blunt Force Trauma que selló la victoria.

Aunque el duelo fue breve en desarrollo, sí dejó momentos de tensión, sobre todo cuando The Miz intentó usar las cuerdas para llevarse el triunfo, acción que fue detenida por el árbitro antes del desenlace definitivo.

► Momentos clave

El momento más importante llegó cuando The Miz trató de sorprender con un Skull Crushing Finale tras castigar los ojos de su rival, pero el árbitro frustró la trampa al descubrir el apoyo ilegal en las cuerdas. Eso abrió la puerta para que Knight se recuperara y aplicara el Blunt Force Trauma que definió todo.

► ¿Qué pasará ahora?

Con la clasificación asegurada, LA Knight mantiene vivo su camino en el torneo y recupera el impulso que había perdido con el sorpresivo abandono de Sheamus. Ahora enfrentará a Jey Uso en el combate semifinal del certamen.