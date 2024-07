LA Knight amenaza a Logan Paul con visita a su casa

La Superestrella WWE, LA Knight, continúa calentando su rivalidad con la gran estrella del Internet, Logan Paul, pues recientemente, calificó los 250 días como Campeón de los Estados Unidos WWE de Paul, con una puntuación de 0 sobre 10.

Y eso hizo que Logan Paul reaccionara retándolo, aunque le dejó servida en bandeja de plata la respuesta a LA Knight, pues este aprovechó para recriminarle el hecho de que no trabajaba mucho en WWE, no tiene muchas fechas. Este fue el curioso intercambio de palabras:

0…just like the amount of times he’s beat the Megastar https://t.co/iomx8Ia6HW

— 250 días como Campeón de los Estados Unidos de WWE para Logan Paul. 2 defensas del título. ¿Cómo calificarías el reinado del título en una escala del 1 al 10 hasta ahora?

— 0… igual que la cantidad de veces que ha vencido a la Megastar

Kinda hard to do when you’re not at work. Should I book another flight to your house? https://t.co/d7xJLODjt1

— LA Knight (@RealLAKnight) July 11, 2024