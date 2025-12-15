LA Knight: «Hay algo ahí fuera que no desaparece»

«La Megaestrella» LA Knight habla acerca de su infinita popularidad en la WWE, sobre su infancia como fan del wrestling, ser atleta en el instituto y mucho más.

► En palabras de LA Knight

Popularidad y momento actual

«Hay algo ahí fuera, una especie de fiebre, que simplemente no desaparece. Todo el mundo mira a 2023 y dice: “Ahí fue cuando explotó todo”, pero la realidad es que se ha mantenido así desde entonces. Ahora es el momento de empezar a poner plumas en el sombrero. Tenemos el Campeonato de Estados Unidos. Está bien, es genial.»

Objetivo máximo: campeón mundial

«No me importa si sucede en WrestleMania. Puede ser en Raw. Pueden traer de vuelta Sunday Night Heat si quieren. Sea donde sea, si soy yo saliendo con el Campeonato Mundial Pesado o el Campeonato de WWE, eso es lo que quiero. Sigo siendo yo. Sigo haciendo lo mío.»

Mentalidad y sacrificio personal

«Muy pocas veces me paro a disfrutarlo, si soy honesto. Quizá sea un defecto de mi personalidad, pero me cuesta sentirme cómodo. Estoy tan acostumbrado a tener que justificar mi existencia y a pelear constantemente… Siempre estoy en modo lucha, empujando contra algo. Es difícil parar y decir: “Vaya, esto es increíble”. A veces puedo hacerlo un poco, pero nunca por mucho tiempo.»

Atletismo en el instituto

«Sí y no. Solo lo hice un año, en mi último curso. Resultó que se me daba bastante bien. Fui tercero del equipo, finalista estatal. Recibí algunas ofertas de beca, pero no las acepté porque no quería seguir corriendo. Honestamente, lo hice ese año y fui sorprendentemente exitoso.»

«Empecé en el equipo B. Creo que gané una carrera del equipo B. Tengo una cinta de primer lugar guardada en una caja en el armario. Luego me subieron al equipo A. Los dos primeros estaban a otro nivel. No había ninguna opción de alcanzarlos. Yo peleaba por el tercer puesto con el cuarto.»

La llave de la ciudad de Hagerstown

«Soy el primero en recibir la llave de la ciudad, porque literalmente empezaron conmigo. A veces pienso: ‘¿Debería haber sido yo?’. Pienso en militares y en gente que ha dado su vida. Pero también me ha inspirado a hacer más. Quiero donar a causas que ayuden a la ciudad. Si no sentía que merecía la llave antes, ahora quiero hacer cosas que me hagan sentir que sí.»

Paul Bearer

«Fue alguien con quien me colocaron y con quien estuve tres años. Creamos un vínculo y una amistad. Siempre estuvo dispuesto a ayudar, a dar consejos, incluso sin que yo se lo pidiera. Eso decía mucho de la persona que era.»

«Es una etapa de mi carrera que recuerdo con muchísimo cariño. Tengo una foto en mi oficina, desde atrás, con humo subiendo… es una imagen increíble de los tiempos de NWA Hollywood.»

Slim Jim y proyectos fuera del ring

«Probablemente Slim Jim. Ahora mismo es como mi bebé. Soy la cara principal de esos anuncios, junto al Macho Man. Es una marca icónica, una asociación icónica, y yo liderando eso.»

Infancia y wrestling

«Siempre recibía algo de lucha libre por Navidad. Nunca tuve un wrestling buddy. Siempre quise uno, pero nunca me lo dieron. Mi vecino tenía uno. Yo luchaba con osos de peluche grandes. Funcionaban bastante bien cuando les daba una clothesline y salían volando las piernas.»

«Nunca tuve un muñeco de wrestling. Lo gracioso ahora es que parece que hacen uno de mí. Estoy esperando a que me envíen uno. Por fin tendré un wrestling buddy… y seré yo.»