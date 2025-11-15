La primera ronda del torneo Last Time Is Now, para determinar al último rival de John Cena, continúa y no deja de dar sorpresas. La más grande de la noche no fue el resultado, sino el hombre que se paró al otro lado del ring: el tan esperado regreso de Zack Ryder.

El Gerente General de SmackDown, Nick Aldis, se había negado a revelar el oponente de LA Knight, creando una expectación. No fue Matt Cardona, la superestrella internacional, quien hizo su entrada, sino el auténtico Zack Ryder, con su atuendo clásico, su música y todo el carisma que lo hizo un ídolo.

► Momentos clave

Desde la campana inicial, LA Knight demostró por qué es una de las fuerzas dominantes de la compañía, tomando el control inmediato del combate. Azotó a Ryder contra la mesa de comentaristas y lo dominó en el cuadrilátero con una serie de derechazos y un potente lariat que azotó la espalda de Ryder contra la lona. Un intento de victoria temprana llegó con una desnucadora de Knight.

Sin embargo, Zack Ryder demostró que no volvió solo para saludar. Con el apoyo incansable del público, reaccionó descargando una serie de machetazos en el pecho de Knight y un Facebuster que cambió el ritmo de la lucha. El momento de la nostalgia y la emoción llegó cuando Ryder, posicionando a Knight en la esquina, conectó su clásica Woo! Kick en plena cara de su rival, haciendo enloquecer a la audiencia.

La lucha, que ya había subido varios peldaños en intensidad, se tornó en un intercambio de golpes y movimientos finales. Ryder sorprendió al conectar su icónica Rough Ryder, la guillotina voladora, que hizo que toda la arena se pusiera de pie. Pero LA Knight, con una frialdad impresionante, encontró la manera de sobrevivir.

En un giro definitivo, cuando Ryder intentaba conectar una segunda Rough Ryder, Knight lo interceptó en el aire con un brutal powerbomb que detuvo su impulso en seco. Sin darle tiempo a reaccionar, Knight remató la jugada con su letal movimiento final, el BFT, para sellar la victoria y avanzar a la siguiente ronda.

► ¿Y ahora qué?

Aunque no consiguió la victoria, Zack Ryder salió del ring con la cabeza en alto, habiendo demostrado que todavía tiene mucho que dar y brindando a los fans un momento de pura magia. Por su parte, LA Knight sigue su imparable marcha en el torneo, pero ahora sabe que el camino hacia John Cena está lleno de sorpresas.