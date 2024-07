LA Knight advierte a Logan Paul y Santos Escobar

LA Knight manda un mensaje a Logan Paul, su rival por el Campeonato de Estados Unidos en WWE SummerSlam, y a Santos Escobar, con quien luchará en SmackDown. «The Megastar» reconoce que quizá debería pensar más las cosas antes de actuar pero aún así tiene claro que será mejor que ambos en sus respectivos combates.

«Déjame hablarte. El único que debería estar hablando ahora mismo es este hombre. Pero tienes a todos hablando. Tienes a Logan Paul allá afuera hablando. Tienes a Santos Escobar volviendo aquí para hablar conmigo. El tipo quiere hablar de, bueno, ya sabes, si fuera yo y tú en el ring, el resultado sería diferente. Ya hemos estado ahí antes. Ya hemos contado esta historia antes. Recuerdo que estabas ahí tirado, con pedazos de lona aún pegados en tu cabeza porque los druidas son tan duros en el ring. Fue una cuenta de tres así de rápida. Así que te lo digo de esta manera. Quizás tengas un punto, porque hablas de que tal vez no sea una idea sabia tener una lucha solo unos días antes de estar en SummerSlam por el título de los Estados Unidos. Tal vez a veces soy un poco demasiado estúpido para mi propio bien. Tal vez a veces tengo más cosquilleo en mis entrañas que cerebro. Pero te lo digo así, así es como va a ser, amigo. Es tú y yo. Si no puedes recordar la historia, amigo, voy a abrir ese libro para ti. Vamos a adentrarnos en Historia 101, y luego será el turno de Logan Paul, el hombre que finalmente se dio cuenta de que puede aparecer, firmar el contrato y entregarme ese título porque no puede ser de otra manera. SummerSlam, nuevo campeón de los Estados Unidos con todos diciendo LA Knight, ¡sí!«, explica en SmackDown Lowdown.

Low-T @LoganPaul count your days…Taking it all from you in your hometown is the only moment I’ll ever need. #AndNew #SummerSlam pic.twitter.com/UyBwiucyfA

— LA Knight (@RealLAKnight) July 20, 2024