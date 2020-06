Lo que The Undertaker pretende con el documental 'Undertaker: The Last Ride'

Jocosamente, muchos artistas temen los homenajes, pues suelen significar que sus días sobre las tablas están contados. Y como The Undertaker cuenta en el adelanto del episodio cuatro de 'Undertaker: The Last Ride', él se encuentra en la misma tesitura. Motivo de que entonces nos preguntemos por el verdadero sentido de este documental, y que según también sabemos de boca del legendario competidor, continúa grabándose, de cara al quinto y presunto último capítulo.

► ¿"The Last Ride" para The Undertaker?

Y bajo una interesante entrevista concedida a Loudwire, que de nuevo incide en esa disección de la persona detrás del personaje, Mark Calaway cuenta cuál es la intención última de esta obra audiovisual.

«Quiero que la gente entienda cuánto ha significado esto para mí, cuánto aprecio a la gente con la que he trabajado a lo largo de los años, cuánto aprecio lo que han hecho por mí y mi personaje. Quiero que nuestros fans entiendan lo que aprecio cuánto me han apoyado durante tanto tiempo y poder haber pasado tantos momentos especiales con ellos. «En general, si te centras en hacer algo, a veces habrá tropiezos por el camino y las cosas no van a salir siempre como quieres. Pero si pones toda tu atención en esa meta, puedes llegar a ella. Tienes que mantenerte centrado, constante y decidido y puedes hacerte camino a través de casi cualquier cosa».

La nueva entrega de 'Undertaker: The Last Ride' estará disponible a partir del domingo en WWE Network, y aunque llegará hasta el combate que Taker mantuvo con Goldberg en Super ShowDown 2019, habría que esperar hasta finales de mes para salir de dudas acerca del futuro de "The Phenom", pues según las declaraciones de este, el quinto capítulo revelará si el "Boneyard Match" de WrestleMania 36 fue su último combate. O por el contrario, si hay una revancha con AJ Styles en planes, como reportó Dave Meltzer.