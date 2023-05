La intención de Gable Steveson cuando se una a WWE

Gable Steveson comenzará a trabajar en WWE próximamente, cuando finalmente deje en el pasado su carrera como luchador olímpico. Todavía no se sabe exactamente cuando eso sucederá pero las expectativas están muy altas sabiendo que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2020 y lo que ha hecho hasta ahora en sus breves apariciones en la compañía. De ello estuvo hablando recientemente el joven guerrero en KSTP.

► La intención de Gable Steveson

“Quiero salir en televisión y quiero ser la persona que la gente piensa que soy y no quiero tener ninguna duda en mi mente de que no lo soy. Estoy empezando a entender cómo hacer todo de la manera correcta: caer bien, la psicología de los combates, todo lo demás. Estoy floreciendo y espero que ellos también lo vean. Estoy emocionado porque la gente realmente no ha visto al verdadero Gable, ya que la lucha amateur deja de lado una parte porque estamos acostumbrados a que los chicos sean disciplinados”.

El medallista de oro olímpico habla también de su intención de competir en las Olimpiadas 2024:

“Han aprobado [WWE] el hecho de que pueda participar en un par de torneos. Creo que el tiempo dirá la historia de los Juegos Olímpicos. Quién sabe, porque falta un año, pero creo que estamos dando buenos pasos para avanzar en esa dirección”.

¿Piensas que Gable Steveson triunfará en WWE?