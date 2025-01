La insólita teoría sobre el fin del mega empuje de The Miz en 2011

Si regresamos a la WWE del año 2011, abril para ser precisos, nos encontramos con un panorama muy distante al actual, naturalmente. The Rock volvía a la compañía que lo vio crecer después de siete años sin dar rastros de vida en el mundo de la lucha libre, John Cena se mantenía firme como el rostro de la organización y, en el que seguramente sea el factor más sorpresivo en este ejercicio de mirar por el espejo retrovisor, The Miz encabezaba WrestleMania con el Campeonato de la WWE en su poder.

Es sorpresivo porque la situación del autodenominado «asombroso» ha sido muy cambiante a través de los años. Tuvo altos muy altos y bajos bastante bajos para haber llegado tan alto. Pocas estrellas pueden decir haber sido main event de «La Vitrina de los Inmortales», y más en una época donde un combate único tenía el privilegio de cerrar la velada, a diferencia de años recientes donde el evento se ha dividido en dos noches. Sin ir más lejos, el no haber tenido la posibilidad de encabezar Mania fue uno de los incentivos para que CM Punk, todo un nombre en la industria, optara por dejar la empresa en 2014.

► La increíble decaída de The Miz

Abril del 2011 tenía el foco puesto en una dinámica que incluía al retornante «People’s Champ» y al 16 veces Campeón Mundial, en la cual Miz se encontró navegando aguas turbulentas. La exigencia era máxima para mostrarse a la altura de dos de leyendas cuyo impresionante currículum diferían mucho del suyo, pues él apenas daba los primeros pasos como peón estelar en la pirámide jerárquica. Y han sido muchas las voces que entendieron en su momento que, a pesar de todo, hizo un muy buen trabajo y cumplió con las altas exigencias que habían recaído sobre su persona.

Sin embargo, su mega empuje como Campeón Mundial y rudo principal de la WWE acabó abruptamente a la vez que perdió la corona un mes después, en el evento Extreme Rules 2011. Fue cayendo escalones de manera exponencial y desde entonces alternó entre la mitad del cartel y, por momentos, hasta por debajo de ella, apuntado como un blanco fácil cada vez que hacía falta elevar a algún nombre. En más de una ocasión le tocó el papel de «payaso», la presa fácil antes de llegar al eventual rival de peso.

Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el medio? ¿Cómo se pasa de salir por todo lo alto de WrestleMania como el monarca absoluto a la par de los dos luchadores más populares de la última década a «hacer favores» en el ring (como se dice en el lenguaje luchístico) a más no poder? No se sabe exactamente, pero una teoría intenta explicarlo y tan insólita como lo es, para Dave Meltzer no es alocada su veracidad.

► La insólita teoría sobre el fin del mega empuje

Pero sin intención de ir más rápido de lo que da el carro, empecemos desde el principio. ¿Por qué acabó el empuje de The Miz en 2011? Meltzer respondió esto en su momento:

«Cuando se armó toda esta historia, no veía a The Miz como el estelar. Siempre sentí que el main event era The Rock y John Cena, y Miz solo estaba ahí porque Rock no iba a subirse al ring. Pero Miz estuvo muy bien. Recuerdo haber visto la promo donde dijo que él no era un cuatro de copas y pensar, ‘este tipo es muy bueno’. Es increíble cómo decayó desde entonces.

«Yo no lo veía como la cara de la compañía o al nivel de John Cena, pero ¿como un talento estelar? Absolutamente. Gran promo… No sé qué le pasó a sus promos. Es muy extraño. ¿Qué le pasó? Evidentemente perdieron confianza en él y a partir de ahí él perdió confianza en sí mismo y pasó a ser percibido por todos como un talento de medio cartel. No sé el porqué, puesto que tenía sus puntos fuertes.

«En su momento no es como que Miz sobrara en la ecuación con Cena y Rock. Recuerdo verlo en esa época y pensar que realmente tenía el material para llegar lejos… Y mucho ha cambiado».

Cuando el entrevistador le apuntó la posibilidad de que el fin de su empuje haya tenido que ver con que empezara una relación con Maryse, Meltzer no se atrevió a descartarlo:

«Creo que empezó a decaer antes de eso, pero… Mira, conozco a gente que sí le ha pasado [de perder su impulso por empezar una relación con una compañera de vestuarios], por eso no es alocado. Conozco casos de chicos que la oficina apercibió por ‘meterse con la chica equivocada’, porque consideraban que ella era ‘demasiado buena’ para él. Y pasó más de valets (mánagers) de importancia que empezaron una relación con chicos del cartel bajo y las denigraron por eso. Es un mundo extraño».