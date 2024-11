La insólita historia que Eric Bischoff quería realizar en WCW

Más de dos décadas después del cierre de WCW, Eric Bischoff revela una inaudita idea que nunca convirtió en trama. Casi mejor, podría decirse, pero esto realmente nunca se sabe hasta que se ve. La verdad es que pasaron cosas muy extrañas cuando él tenía el control creativo de la extinta compañía, así que otra más…

«Recuerdo una vez en verano, cuando estaba volando por Arizona, pensé: ‘¿No sería genial si fingiera mi propia muerte?'», comienza diciendo el veterano en No-Contest Wrestling. «La gente sabía que volaba; no era algo que yo anunciara, pero era conocido que tenía mi propio avión y disfrutaba volar. El plan era fingir un accidente aéreo. Lo tenía todo planeado. Iba a tomarme algunas fotos y hacer que todos supieran que estaba en Arizona, volando, tal vez sobre el Gran Cañón o algo así. Luego iba a construir una historia donde mi avión y yo desapareceríamos en México.”

“La historia era que me había desviado de mi ruta, terminé en el espacio aéreo mexicano, me perdí, me quedé sin combustible, y mi avión se estrelló. Imaginaba que las autoridades mexicanas estarían ‘buscándome’. La idea era que alguien filtrara la historia y hacer que todos pensaran que estaba muerto.”

