Durante la actual racha de victorias de Belal Muhammad, que ahora le sitúa en lo más alto de la división del peso welter, se ha hablado mucho de la compañía que ha decidido mantener.

«Remember The Name» cuenta con un equipo sólido y reducido a su alrededor, pero en los últimos tiempos también ha decidido trabajar con figuras de la talla de Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev.

Esto fue especialmente cierto de cara a la pelea de Muhammad con Sean Brady, que produjo su mejor actuación dentro del Octágono en ese momento. También formaba parte de la narrativa de cara a su pelea por el título contra Leon Edwards el mes pasado.

Mientras que el campeón en ese momento se había enfrentado a luchadores con estilo estadounidenses como Kamaru Usman y Colby Covington, ¿cómo se enfrentaría a alguien que ha estado entrenando con algunos de los mejores luchadores de este deporte?

► Javier Méndez dice que los entrenadores de Belal Muhammad merecen más crédito por la victoria en UFC 304

En una reciente entrevista con Submission Radio, el entrenador jefe de AKA, Javier Méndez, dijo que la gente se dejó llevar demasiado por dar crédito al «entrenador Khabib» por la reciente victoria de Muhammad por el título.

Aunque el aspirante al título welter consiguió trabajar con «El Águila» antes de viajar a Manchester, Méndez reveló que sólo fue un periodo de tiempo muy reducido en el gran esquema del campo de entrenamiento.

Dijo que, si bien Nurmagomedov contribuyó y habría añadido algún valor extra, el mérito de esta victoria en el lado del entrenamiento merece ser dirigido al equipo de Muhammad.

«¿Qué pasa con sus entrenadores? ¿Y Lou? ¿Y sus otros entrenadores? Mike Valley, ya sabes, ¿qué pasa con ellos? Quiero decir que estaban con él durante todo este tiempo, así que para mí, no es otra cosa que lo que hicieron como cuerpo técnico porque Khabib sólo puso como tal vez una semana – dos semanas para ayudarle en este caso y el resto lo pasó con sus entrenadores. Así que, para mí, no me gusta la narrativa cuando lo hacen ver como Khabib hizo la gran diferencia cuando sí lo ayudó pero sus entrenadores hicieron la diferencia.»