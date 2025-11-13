La influencer Fuwa-chan firmó contrato con Stardom

Fuwa-chan, exestrella de televisión y popular personalidad de las redes sociales, hizo una aparición especial y anunció que se unirá a Stardom como luchadora.

Fuwa-chan ya es parte de Stardon

Stardom dio inicio a su torneo anual de parejas con una noticia sorprendente entre los combates de la fase de grupos.

Fuwa-chan ya había aparecido en Stardom, pero brevemente. Formó equipo con Hazuki en dos ocasiones. La primera tuvo lugar en la noche inaugural de la Goddesses of Stardom Tag League en 2022 contra Hina y Saya Kamitani. La otra fue en All-Star Grand Queendom en 2023, enfrentándose a Miyu Amasaki y Utami Hayashishita.

Fuwa-chan se vio envuelta en una polémica tras un comentario que hizo en X en agosto de 2024. Tras recibir fuertes críticas en internet, Fuwa-chan anunció que se tomaría un descanso. En su aparición en el Korakuen Hall, Fuwa-chan habló sobre la controversia y sobre lo que la llevó a Stardom.

El año pasado, mis comentarios causaron mucha controversia y les pido disculpas sinceramente. Hoy quiero hablarles de algo y les agradecería mucho si me dedicaran un poco de su tiempo. Gracias. Ha pasado un año y medio desde entonces. Durante este tiempo, he reflexionado sobre mí mismo y he pensado mucho. Hay muchas cosas que necesito cambiar. Por otro lado, también he estado pensando si hay áreas donde puedo volver a aprovechar mis fortalezas. He estado experimentando, pensando y esforzándome cada día. Durante este tiempo, también aprendí a ser cortés. Y he desarrollado un nuevo sueño. Durante el último año, mientras consideraba varias posibilidades, lo que sin duda quería volver a desafiarme era la lucha libre profesional. Esto no es para arrepentimiento ni expiación. Para mí, la lucha libre profesional ha sido algo que he apreciado profundamente desde que me desafié a mí mismo en un programa de televisión hace tres años. Y es un escenario donde solo pueden mantenerse aquellos que están preparados para luchar con la vida en juego. Con la firme determinación de dedicarme por completo a esta querida lucha libre profesional, hoy vine al Korakuen Hall a saludar a todos. Vine a darles mi saludo. Estoy profundamente agradecida a Stardom por aceptarme en este estado y a las luchadoras veteranas que me han estado guiando. Me esforzaré al máximo de ahora en adelante, así que les pido su apoyo.

Fuwa-chan anunció que su primer combate como miembro oficial de Stardom tendrá lugar en DREAM QUEENDOM el 29 de diciembre en el Ryogoku Kokugikan.

Fuwa-chan también comentó sobre el próximo combate:

Me siento increíblemente honrada de tener la oportunidad de competir en un escenario tan maravilloso. Aún no hay nada definitivo, pero estoy entrenando al máximo para lograrlo. Quiero que todos vean a una Fuwa-chan más seria que nunca. Estoy aquí con la firme determinación de afrontar la lucha libre profesional con sinceridad. Sin duda, ofreceré combates que superarán todas las expectativas. Les recompensaré con creces la amabilidad que me han demostrado. A partir de ahora, daré todo de mí. Gracias por su continuo apoyo.

Desde su aparición, Fuwa-chan ha publicado contenido en su canal de YouTube. Su canal cuenta actualmente con más de un millón de suscriptores, al igual que su cuenta de X, y tiene más de 500.000 seguidores en Instagram. En el vídeo, Fuwa-chan muestra imágenes de su entrenamiento para volver al ring. Viajó a Londres, Inglaterra, para entrenar, además de practicar en dojos japoneses.