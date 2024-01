El exluchador de WWE Mansoor recuerda su infancia en Arabia Saudí mientras habla de la transición de su madre a vivir allí y cómo ha cambiado el país. Todo ello en Keepin’ It 100 al tiempo que da sus primeros pasos como luchador independiente; recientemente, decía que TNA podría ser un buen lugar para él.

GCW DEBUT

Had the honor of locking horns with former ROH TV Champion, technical genius, and all-around slimy POS Tony Deppen. @GCWrestling_ // Mansoor vs @Tony_Deppen

Watch all of #GCWLook on @FiteTV pic.twitter.com/vyLpJIDlYA

— Mansoor (@suavemansoor) January 29, 2024