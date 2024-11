La «inexplicable» falta de audiencia de AEW Rampage

Pensar que AEW Rampage pudiera volver a atraer a más de un millón de espectadores, como hizo en su segundo episodio allá por agosto de 2021, resulta quimérico. No porque CM Punk, principal gancho promocional aquella noche, ahora esté en WWE, sino porque la progresiva pérdida de relevancia del programa lo ha hecho contenido prescindible.

Aunque a veces alberga luchas de bastante calidad y su compacto formato de 60 minutos lo hace digerible, podemos decir que el público tiene ya suficiente con Dynamite y Collision en una misma semana, programas donde se producen los sucesos más relevantes y se ven los mejores combates. Y si estos ya tienen complicaciones para lograr unas cifras de audiencia boyantes, resulta lógico que Rampage quede como tercero en discordia.

Así, según lo visto en el anuncio de la renovación del acuerdo AEW-Warner Bros. Discovery, Rampage llegará a su fin el próximo año, sin una fecha concreta para su «Last Dance». Promotora y «mass media» prefieren centrar sus esfuerzos sobre Dynamite y Collision.

Y desgraciadamente, los últimos meses de vida de Rampage están demostrándonos por qué el show hace tiempo debió eliminarse de la programación. El viernes 1 de noviembre, Rampage obtuvo la peor audiencia de su historia: 172 mil espectadores de media y un rating del 0.05 en la franja demográfica 18-49.

Dave Meltzer analiza tal dato dentro del más reciente Wrestling Observer Newsletter, considerándolo digno de preocupación.

Esta semana, cuando todavía no se han revelado datos de audiencia, Rampage volvió a presentar un menú un tanto insustancial a ojos del gran público, sin ningún combate memorable ni de verdadera relevancia en las historias de la empresa. Quién sabe si Rampage ha batido ya su propio récord negativo.

WHAT A LARIAT FROM @IamLioRush!!!#AEWRampage is on TNT pic.twitter.com/bZ0DjqY0Bz