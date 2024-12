La «inevitable» salida de Christian Cage de TNA en 2009

TNA realizaba días atrás una nueva edición del evento de pago por visión Turning Point en la que ya no quedaba ningún talento de los que formaran el cartel en 2009. Tantas cosas han cambiado en 15 años. Ahora que toca que hablemos de Christian Cage, en ese tiempo fue campeón mundial de peso completo y de ECW en WWE, luchó en NJPW, se convirtió en un nombre importante de AEW, y también regresó a la misma Total Nonstop Action para ganar el título máximo. Entonces, en aquel show, perdió ante Booker T en un combate por el cinturón de leyendas. Christian debía unirse a The Main Event Mafia de acuerdo a la estipulación de la lucha pero poco después su contrato expiró y abandonó la compañía.

► No se podía evitar

En un episodio reciente de su podcast, My World, Jeff Jarrett recuerda que Cage se fue para volver a WWE:

«Creo que él ya había tomado su decisión. Y lo supe, y se lo dije a Dallas y a Panda [Energy] y probablemente a Dixie [Carter]. No creo que esto sea nada más que él queriendo volver a WWE para demostrar su valía. Creo que probablemente cumplimos el papel que él quería que desempeñáramos. Se convirtió en campeón, fue un crecimiento en su carrera. Le hicimos un favor. Él nos hizo un favor. Pero al final del día, realmente no podemos superar a WWE con una oferta bajo ninguna circunstancia. Así que, ‘¿Realmente queremos ponernos en una posición en la que estamos sobrepagando a un tipo que sabemos que no encaja con nuestro modelo de negocio?’ Esas reuniones, que eran realmente difíciles, siempre fueron difíciles para… diré, para Dixie, absorber eso, ‘Mira Dixie, al final del día, tenemos un presupuesto y tenemos que mantener a todo el equipo avanzando en la misma dirección.’ Puedes adelantarte a los acontecimientos, y de repente terminas con una gran pérdida. No quiero decir que Christian no lo valga, pero en nuestro sistema solo podemos hacer hasta cierto punto. Así que no creo que haya dinero que necesitara ser discutido.»