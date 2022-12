La importante idea para Jungle Boy que AEW canceló

Action Andretti es la nueva sensación de AEW después de debutar derrotando a Chris Jericho en el Dynamite de esta semana. Difícilmente podría haber tenido un mejor comienzo en su nueva aventura luchística, la más grande de su carrera hasta el momento, la cual solo tiene tres años y lo ha llevado a compañías independientes importantes como Game Changer Wrestling pero nunca al nivel en el que se encuentra ahora. Dicho esto, salvando las distancias, Jungle Boy iba a conseguir una victoria de este tamaño, pero la idea fue desechada.

Congratulations! It's official! @ActionAndretti is ALL ELITE!

Thank you to everyone watching #WinterIsComing on @TBSNetwork Wednesday Night #AEWDynamite TONIGHT! pic.twitter.com/b22U3v1da9

— Tony Khan (@TonyKhan) December 15, 2022