► Mustafa Ali y el Campeonato de Estados Unidos

Mustafa Ali estuvo unos meses trabajando en torno al Campeonato de Estados Unidos, aunque finalmente quedó fuera de la contención al título cuando Bobby Lashley, Seth Rollins y Austin Theory se enfrentaron en Survivor Series WarGames en una triple amenaza que acabó ganando Theory. No está claro si volverá a ella porque parece que este y Rollins van a rivalizar de ahora en adelante. No obstante, acaba de publicar un video en redes sociales en el que declara la importancia que el título tiene para él como Superestrella de WWE.

they won’t care about you unless they know why you fight.

here’s my truth. here’s my why. pic.twitter.com/iaMBnqAdFV

— Mustafa Ali / Adeel Alam (@AliWWE) December 5, 2022