La importancia de MJF vs. Michael Oku para RevPro

Podemos recordar varias luchas relevantes en la historia de RevPro: Hiroshi Tanahashi vs. Marty Scurll, AJ Styles vs. Will Ospreay, Kurt Angle vs. Zack Sabre Jr., o más recientemente, el último (hasta ahora) choque entre Ospreay y Michael Oku.

Pero la lucha que se concretó este domingo en el epílogo de Live In Coventry seguramente supere a todas las mencionadas en relevancia. MJF, ex Campeón Mundial AEW y uno de los rudos más famosos del panorama actual, pondrá sobre la mesa su renombrado Campeonato Americano AEW ante Michael Oku, Campeón Británico Indiscutible de Peso Completo y cara de la promotora, en el evento Summer Sizzler, programado para el 11 de agosto.

Al igual que hizo Chris Jericho por DDT Pro Wrestling el año pasado, con su sonado choque contra Konosuke Takeshita en Ultimate Party, impulsando las suscripciones a Wrestle Universe de seguidores occidentales, MJF (si bien no tan mediático como «The Learning Tree») podría propiciar el acercamiento de muchos fans al producto de RevPro, ahora que este ve un nuevo resurgir tras la pandemia. Recordemos, Summer Sizzler podrá seguirse a través de RevPro On Demand, plataforma de «streaming» que emite en vivo todos los shows de la casa británica y cuenta con un archivo muy amplio. Todo, por 8.65 euros al mes.

He aquí el principal punto positivo de un «crossover» entre compañías de diferente envergadura, aunque a cambio, seguramente Tony Khan ya lleve algún tiempo haciendo buen «scouting». Sin ir más lejos, Oku apunta a futura contratación para la casa Élite.

What have we just seen?!?!? Sunday August 11th. York Hall, Bethnal Green. AEW American Championship MICHAEL OKU VS MJF 🎟️ https://t.co/JIWNjfxprp pic.twitter.com/nvlMGuwsoG

RevPro ya ha confirmado que MJF vs. Michael Oku cerrará Summer Sizzler, y aparte, ha dado cuenta en las últimas horas del resto del cartel del evento. Destacar la defensa de Dani Luna ante Nina Samuels (con la ex-NXT UK como parte de Cut Throat Collective), las implicaciones de Donovan Dijak y Trevor Lee o la revancha entre Ricky Knight Jr. y Zozaya.

Sunday August 11th. York Hall, Bethnal Green.



YOUR MAIN EVENT



AEW American Championship*

MJF Vs. MICHAEL OKU



🎟️ https://t.co/JFq5TsXAZ5



*should MJF lose the championship to Templario, this Friday in Mexico, Oku Vs. MJF will go ahead as a non-title bout pic.twitter.com/7fuw8y3PiD