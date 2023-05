La importancia de AEW All In 2023 a ojos de FTR

FTR resaltan la importancia del AEW All In 2023, el evento pay-per-view que All Elite Wrestling hará en el Estadio de Wemble en Londres, Inglaterra, el 27 de agosto, durante una reciente sesión de preguntas y respuestas en For The Love of Wrestling, de Monopoly Events. Siempre es interesante escuchar a ambos luchadores pues nunca se guardan nada, dicen lo que piensan, aunque ello pueda meterlos en problemas, o llevarlos a cerrar un podcast. En el mismo show estuvieron contando cómo CM Punk los ha ayudado o adelantando cuando prevén dejar de trabajar a tiempo completo.

> La importancia de AEW All In 2023

Cash Wheeler: “Creo que Wembley podría ser quizás el espectáculo más importante en la historia de AEW, aparte de cuando se lanzó por primera vez”.

Dax Harwood: “Creo que este evento llevará a AEW al siguiente nivel. Creo que este evento permitirá que AEW calle a algunos de los que odian y a algunos de los críticos que dicen: ‘Oh, no son competencia’. Sí, es posible que no estemos a la altura de WWE, que tiene una vida de 50 años, estamos justo detrás, y que me aspen si no dejamos de pelear hasta que estemos a la altura“.

La verdad es que All In ya es una locura cuando todavía falta mucho para su celebración. Luchadores y fanáticos no dejan de hablar de lo que pasará entonces y los boletos se están vendiendo a toda velocidad. Promete ser el evento más grande del año en la compañía All Elite, que una vez que la primera campana suene deberá responder a toda la expectación con una gran calidad luchística. Iremos viendo semana a semana qué vamos conociendo sobre las luchas que tendrán lugar y emocionándonos más y más con el show.

¿Tienes ganas de All In?