La impactante confesión de Toni Storm sobre su carrera

Hace ahora un año, Toni Storm acababa de coronarse Campeona NXT UK durante el primer especial de la marca británica de WWE, TakeOver: Blackpool. La neozelandesa lograba el primer cetro de su trayectoria dentro de McMahonlandia después de ganar el Mae Young Classic meses atrás, demostrando que pese a su juventud, la fama que arrastraba no era gratuita: Storm está hecha para las grandes ligas.

Sin embargo, en el plano personal, todo era muy diferente, pues días antes de TakeOver: Blackpool, la gladiadora vio cómo varias fotos privadas de su propiedad y un vídeo de contenido sexual se ponían al alcance de cualquier hijo de vecino con conexión a internet. Filtración que hizo que Storm cerrase todas sus cuentas en redes sociales, pese al apoyo con el que contó de parte de gran cantidad de compañeros de profesión, quienes hicieron viral la etiqueta #WeSupportToni.

Unas semanas que pudieron cambiar por completo su carrera. De hecho, según confesó recientemente a BT Sport tras su participación en Royal Rumble 2020, casi acaban con ella.

El año pasado por estas fechas, tenía una depresión muy grande, me encontraba muy mal. Ni siquiera sabía si quería seguir haciendo esto porque estaba en muy mal momento, pero los éxitos comenzaron a llegar. Me dije, ‘si puedo conseguir esto, puedo con todo’. Y seguramente sea así, porque ya lo he superado, y aquí estoy en el Royal Rumble. Supongo que puedo hacer cualquier cosa, se supone que no iba a hacer esto.

Cuando era pequeña, imprimía imágenes de combates y les pegaba una foto mía. Siempre escribía sobre ellas. Escribía qué combates quería tener. Tal vez ahora los deseos se estén manifestando. Tanto tiempo imaginándolo y empieza a ocurrir. Es una locura.